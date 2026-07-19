Serangan Israel terhadap Gaza Berlanjut; 10 Orang Gugur sebagai Syahid

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip jaringan Al Jazeera, sumber-sumber rumah sakit di Gaza mengumumkan: Sejak Sabtu pagi hingga kini, 10 warga Palestina, termasuk tiga anak-anak, gugur sebagai syahid dalam serangan Israel terhadap Kota Gaza.

Jaringan yang sama juga melaporkan serangan udara tentara Israel terhadap pemukiman Al-Qarara di utara Kota Khan Yunis.

Sumber-sumber bantuan dan darurat Gaza juga mengumumkan bahwa akibat serangan terhadap lingkungan Al-Zeitoun di tenggara Kota Gaza, beberapa orang terluka.

Berdasarkan laporan-laporan ini, dalam serangan ini setidaknya satu orang wanita gugur sebagai syahid dan beberapa lainnya terluka.

Di sisi lain, «Mahmoud Basal», juru bicara organisasi bantuan dan penyelamatan Gaza, juga mengumumkan: Akibat serangan Israel terhadap tenda pengungsian warga di jalan Keshko di timur lingkungan Al-Zeitoun, satu orang wanita gugur sebagai syahid, tiga orang hilang, dan sejumlah lainnya terluka.