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Konsultasi Menteri Luar Negeri Kuwait dengan Rekan Pakistan tentang Cara-Cara Mengurangi Ketegangan

19 Juli 2026 - 09:40
Kode berita: 1842077
Source: ABNA
Konsultasi Menteri Luar Negeri Kuwait dengan Rekan Pakistan tentang Cara-Cara Mengurangi Ketegangan

Menteri Luar Negeri Kuwait dalam pembicaraan telepon dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan, membahas dan bertukar pendapat tentang perkembangan terakhir di kawasan dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi ketegangan.

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip kantor berita resmi Kuwait, Kementerian Luar Negeri negara tersebut dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa «Jarrah Jaber al-Ahmad as-Sabah», Menteri Luar Negeri Kuwait, dalam percakapannya dengan «Muhammad Ishaq Dar», rekan Pakistan-nya, telah mengkaji perkembangan terakhir di kawasan, terutama eskalasi ketegangan saat ini dan konsekuensi yang ditimbulkannya.

Berdasarkan pernyataan ini, kedua pihak dalam pembicaraan telepon ini mengkaji upaya-upaya terarah untuk meredakan konfrontasi militer, menahan krisis, dan memperkuat solusi diplomatik yang dapat membantu menjaga keamanan dan stabilitas kawasan.

Pembicaraan telepon ini dilakukan setelah kantor berita Reuters melaporkan bahwa beberapa negara Arab termasuk Kuwait, Bahrain, dan Yordania, yang karena menyaksikan ketidakmampuan sistem pertahanan udara Amerika terhadap serangan presisi Iran menjadi ketakutan, kini sedang bernegosiasi untuk menjalin kemitraan pertahanan dengan Pakistan guna mengisi kekosongan keamanan yang disebabkan oleh ketidakmampuan Washington dengan mengandalkan kemampuan militer dan industri pertahanan Islamabad.

Langkah ini dilakukan di mana sebelumnya Arab Saudi juga telah menandatangani perjanjian untuk menempatkan ribuan personel militer, pesawat tempur, drone, dan sistem pertahanan udara Pakistan di wilayahnya.

Para pengamat politik menilai pergeseran strategis ini sebagai tanda nyata keroposnya pakta keamanan tradisional dengan Barat dan pengakuan terselubung atas kegagalan hegemoni militer Amerika di kawasan, yang memaksa negara-negara tersebut mencari perlindungan alternatif.

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