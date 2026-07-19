Tembak-menembak Sengit Antara Tentara India dan Pakistan

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip jaringan India NDTV, tembak-menembak sengit antara pasukan negara ini dan Pakistan di garis kontrol sektor Rajauri di Kashmir berlangsung selama 2 jam.

Berdasarkan laporan ini, tentara India berhasil mencegah unsur-unsur penyerang melintasi perbatasan negara.

Insiden ini dianggap sebagai tembak-menembak terbesar antara tentara India dan Pakistan sejak pengumuman gencatan senjata pada Mei 2025 menyusul meningkatnya ketegangan militer bilateral.

India pada April 2025 meluncurkan operasi militer di Kashmir setelah terjadi ledakan di kota Pahalgam dan menargetkan posisi-posisi unsur bersenjata di dalam wilayah Pakistan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya bentrokan antara tentara kedua negara.