Permintaan China dan Pakistan untuk gencatan senjata dan dimulainya kembali negosiasi Iran dan Amerika

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Mayadeen, Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa negara ini dan Pakistan menginginkan gencatan senjata dan dimulainya kembali negosiasi antara Iran dan Amerika.

Berdasarkan laporan ini, Kementerian Luar Negeri China dengan merujuk pada pembicaraan Kamis lalu antara menteri luar negeri China dan Pakistan di Shanghai, mengumumkan bahwa «Wang Yi» dan rekan Pakistan-nya «Ishaq Dar» telah meminta diadakannya gencatan senjata dan dimulainya kembali dialog antara Amerika dan Iran.

Kementerian tersebut menambahkan bahwa Wang Yi meminta semua pihak untuk memenuhi komitmen mereka dan mematuhi nota kesepahaman gencatan senjata.

Menteri Luar Negeri China sebelumnya juga dalam pertemuan dengan rekan Saudi-nya menekankan dukungan negaranya terhadap pemeliharaan proses negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran dan meminta kesepakatan komprehensif antara kedua negara yang dapat diterima oleh semua negara di kawasan.