Juru bicara angkatan bersenjata: Amerika tidak bisa membuka Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita ABNA, Brigadir Jenderal Mohammad Akraminia, Rabu malam, dalam upacara peringatan syahadah pemimpin umat di Mussalla Amol, menyatakan: musuh mengumumkan bahwa ia akan menghancurkan semua posisi militer Iran dalam satu minggu, tetapi selama 40 hari ia melihat rudal Iran di atas kepalanya.

Dengan merujuk pada pelanggaran nota kesepahaman oleh musuh dan pembuatan jalur ilegal di selatan Selat Hormuz, ia mengatakan: angkatan bersenjata dengan tegas menghadapi agresi ini dan menargetkan kapal-kapal yang melanggar, karena selama Amerika tidak menerima sistem hukum Iran dan mekanisme yang berdasarkan kehendak Iran tidak berlaku di Selat Hormuz, selat ini akan tetap tertutup.

Ia menunjukkan bahwa agresi yang memalukan dan kejahatan orang-orang Amerika tidak dapat membuka Selat Hormuz, dan menegaskan: kepatuhan Amerika terhadap ketentuan nota kesepahaman, menghentikan kejahatan dan permusuhan, serta berlakunya hukum-hukum Iran adalah jalan untuk membuka Selat Hormuz.