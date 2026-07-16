Zahrabi: Perkiraan kerusakan lingkungan di Selat Hormuz sedang dalam proses kajian

Hamid Zahrabi, Wakil bidang lingkungan alam dan keanekaragaman hayati Organisasi Perlindungan Lingkungan, dalam wawancara dengan koresponden «Mehr» mengenai situasi terbaru perkiraan kerusakan lingkungan di Selat Hormuz, menyatakan: pemeriksaan tingkat kerusakan yang terjadi pada lingkungan, keanekaragaman hayati negara, dan pencemaran akibat emisi polutan masih berada dalam agenda Organisasi Perlindungan Lingkungan, dan studi ahli di bidang ini terus berlanjut.

Ia menambahkan: untuk bagian yang berkaitan dengan kawasan daratan yang dikelola oleh Organisasi Perlindungan Lingkungan, karena akses terhadap informasi dan kemungkinan pengumpulan data lapangan, penilaian telah dilakukan dan jumlah kerusakan telah diperkirakan.

Menurut Zahrabi, hasil penilaian ini telah dikirimkan kepada otoritas terkait untuk tindak lanjut hukum dan administratif.

Wakil bidang lingkungan alam dan keanekaragaman hayati Organisasi Perlindungan Lingkungan, dengan merujuk pada kondisi Selat Hormuz dan ekosistem laut lainnya, mengatakan: studi yang berkaitan dengan bagian ini sedang dilakukan oleh wakil bidang lingkungan laut Organisasi. Karena sifat dinamis dan mengalir dari lingkungan laut, perkiraan kerusakan lingkungan di kawasan ini lebih kompleks dibandingkan dengan ekosistem daratan dan memerlukan kajian yang cermat dan ilmiah.

Ia menekankan: perkiraan kerusakan lingkungan di Selat Hormuz dan ekosistem laut lainnya akan diumumkan setelah penyelesaian studi dan perumusan hasil.