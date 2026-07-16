Penghancuran radar deteksi dan kontrol udara di pangkalan Sheikh Isa di Bahrain

Menurut laporan kantor berita ABNA, Biro Hubungan Masyarakat Korps Pengawal Revolusi Islam dalam pengumuman nomor 18 menyatakan: radar deteksi dan kontrol udara serta stasiun pompa tangki bahan bakar pesawat tempur musuh agresor di pangkalan Sheikh Isa di Bahrain telah dihancurkan sepenuhnya.

Sebagai tanggapan atas kejahatan tentara Amerika yang menyerbu pangkalan-pangkalan pesisir dan beberapa titik sipil, termasuk rumah sakit anak-anak penderita kanker dan pabrik produksi air untuk para peziarah Karbala di daerah perbatasan provinsi Ilam, putra-putra Anda yang perkasa dan pejuang – angkatan laut Korps Pengawal Revolusi – dalam gelombang kesepuluh Operasi Nasr-2 dengan semboyan suci Ya Ali Asghar (semoga damai menyertainya) dan melalui serangan dahsyat terhadap pangkalan Amerika di Sheikh Isa (Bahrain) telah menghancurkan sepenuhnya radar deteksi dan kontrol udara serta stasiun pompa tangki bahan bakar pesawat tempur musuh agresor, dan pertempuran ini berlanjut.