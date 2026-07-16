Angkatan Bersenjata: pangkalan dan pusat-pusat Amerika di Kuwait dan Bahrain menjadi sasaran

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Biro Hubungan Masyarakat Angkatan Bersenjata, beberapa jam yang lalu dan pada tahap kesepuluh Operasi Sa'ege (Kilat), drone Arash dari angkatan bersenjata Republik Islam Iran menargetkan sistem radar, sistem pertahanan udara Patriot, dan tangki bahan bakar militer teroris Amerika di pangkalan Ali Al-Salem di Kuwait.

Sistem Patriot bertugas untuk pertahanan udara dan melindungi pangkalan ini serta pesawat angkut dan drone canggih, termasuk MQ-9.

Juga dalam gelombang serangan lainnya, sistem komunikasi dan radar, termasuk radar Super Hawk, serta fasilitas dan sistem Patriot dari militer teroris Amerika yang ditempatkan di situs pertahanan udara pangkalan Sheikh Isa di Bahrain menjadi sasaran serangan drone.

Pangkalan ini, yang juga merupakan tempat untuk unit-unit pendukung pesawat Amerika, telah mengalami kerusakan parah akibat serangan drone dan rudal yang berhasil dari angkatan bersenjata dan IRGC.

Angkatan bersenjata, dengan menekankan bahwa keberanian, kelancangan, ancaman, dan agresi musuh justru meningkatkan motivasi dan kekuatan kami untuk bertahan, menambahkan: Kekuatan angkatan bersenjata Republik Islam Iran berlandaskan dan bertumpu pada rakyat yang mulia dan tangguh, kemampuan tempur, dan semangat yang terinspirasi dari kegagahan dan keberanian para syuhada yang berpangkat tinggi, Pemimpin, dan Tuan Syuhada Iran untuk membela kepentingan nasional dan kebenaran Republik Islam Iran, dan sesuai dengan perintah ilahi «keras terhadap orang-orang kafir, penyayang di antara mereka», kami berdiri teguh dan kokoh menghadapi musuh.