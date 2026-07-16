Markas Khatam: Hantam infrastruktur – kami akan hancurkan semua infrastruktur yang tersisa di kawasan

Menurut laporan kantor berita ABNA, Kolonel Ibrahim Zolfaghari, juru bicara Markas Pusat Khatam al-Anbiya, dalam peringatan kepada musuh-musuh, menyatakan: Hantam infrastruktur – kami akan hancurkan semua infrastruktur yang tersisa di kawasan.

Teks lengkap pernyataan Kolonel Ibrahim Zolfaghari adalah sebagai berikut:

Amerika yang kriminal terus melanjutkan tindakan durjana dan ketidakstabilan di kawasan.

Pertama, sekali lagi ditegaskan, dalam situasi apa pun dan dengan cara apa pun, kami tidak akan mengizinkan Amerika, sebagai negara asing dan ekstra-kawasan, untuk campur tangan di Selat Hormuz. Ini adalah garis merah yang tak terkalahkan dari Iran.

Jika ancaman terbaru dari presiden Amerika yang hampa dari dalam, mengenai penargetan infrastruktur Iran Islam oleh tentara agresif negara itu, dilaksanakan, maka semua yang masih tersisa utuh karena kemuliaan Iran – yaitu seluruh infrastruktur di kawasan – akan dihancurkan di bawah pukulan baja dari angkatan bersenjata yang perkasa dari Republik Islam Iran, sedemikian rupa sehingga tidak ada bekasnya tersisa dan seolah-olah tidak pernah ada sejak awal.

Biarlah musuh yang bodoh tahu: momen epik bagi kami bukanlah momen keraguan. Apa yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Iran bukanlah pukulan setara, melainkan pukulan unggul. Pukulan-pukulan yang akan lebih keras, lebih luas, dan lebih menghancurkan dari sebelumnya. Api kemarahan bangsa yang tak pernah menyerah akan membakar si penyerang.