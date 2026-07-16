Pelaksanaan tahap kesembilan operasi Sa'ege angkatan bersenjata / Serangan drone ke pangkalan Amerika di Yordania

Menurut laporan kantor berita ABNA, drone penghancur angkatan bersenjata Republik Islam Iran dalam tahap kesembilan operasi Sa'ege dan sebagai respons terhadap agresi musuh pembunuh anak terhadap beberapa wilayah negara kita dan garnisun Bampur-Iranshahr yang mengakibatkan gugurnya tujuh orang bintara dan prajurit angkatan darat, menargetkan situs radar tetap, sistem komunikasi, dan tangki bahan bakar militer teroris dan pembunuh anak Amerika di pangkalan Al-Azrak di Yordania.

Pangkalan ini merupakan tempat penempatan sistem pertahanan anti-rudal dan dianggap sebagai salah satu pusat strategis dan komando terpenting dari pasukan agresor Amerika di kawasan Asia Barat.

Angkatan bersenjata, dengan mengutuk serangan biadab musuh terhadap asrama personel tetap dan wajib militer di Iranshahr, menyatakan bahwa tindakan semacam itu berasal dari sifat tidak manusiawi dari musuh yang keji, dan dengan menekankan bahwa kejahatan ini tidak akan pernah terhapus dari ingatan sejarah, menambahkan: putra-putra bangsa di angkatan bersenjata adalah pengabdi rakyat dan pembela keamanan Iran, dan mereka tidak akan mengurangi sedikit pun dari tugas mulia membela bangsa dan tanah air Islam serta menuntut balas darah para syuhada yang terkasih.