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Serangan udara dahsyat ke pusat Gaza

16 Juli 2026 - 11:35
Kode berita: 1840915
Source: ABNA
Serangan udara dahsyat ke pusat Gaza

Sumber-sumber berita melaporkan pelanggaran besar gencatan senjata oleh rezim Zionis dan serangan udara dahsyat rezim ini ke pusat Gaza.

Menurut laporan kantor berita ABNA, sumber-sumber Palestina mengumumkan bahwa rezim Zionis, beberapa saat lalu, menargetkan area Al-Barka di kota Deir al-Balah yang terletak di pusat Jalur Gaza dengan serangan udara dahsyat.

Sumber-sumber Palestina juga mengatakan bahwa rezim Zionis menargetkan kamp Al-Bureij yang terletak di pusat Jalur Gaza, yang mengakibatkan satu orang terluka.

Sumber-sumber Palestina mengumumkan bahwa dengan gugurnya satu orang lagi di Gaza, jumlah syuhada di wilayah ini akibat serangan rezim Zionis di Jalur Gaza sejak pagi ini (Rabu) meningkat menjadi 4 orang.

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