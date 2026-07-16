Serangan udara dahsyat ke pusat Gaza

Menurut laporan kantor berita ABNA, sumber-sumber Palestina mengumumkan bahwa rezim Zionis, beberapa saat lalu, menargetkan area Al-Barka di kota Deir al-Balah yang terletak di pusat Jalur Gaza dengan serangan udara dahsyat.

Sumber-sumber Palestina juga mengatakan bahwa rezim Zionis menargetkan kamp Al-Bureij yang terletak di pusat Jalur Gaza, yang mengakibatkan satu orang terluka.

Sumber-sumber Palestina mengumumkan bahwa dengan gugurnya satu orang lagi di Gaza, jumlah syuhada di wilayah ini akibat serangan rezim Zionis di Jalur Gaza sejak pagi ini (Rabu) meningkat menjadi 4 orang.