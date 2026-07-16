Mayoritas orang Amerika menganggap memulai konflik dengan Iran adalah sebuah kesalahan

Menurut laporan kantor berita ABNA, hasil jajak pendapat baru menunjukkan bahwa lebih dari setengah orang Amerika menganggap memulai konflik dengan Iran oleh pemerintahan Trump adalah keputusan yang keliru.

Hasil jajak pendapat dari perusahaan riset «YouGov» yang dilakukan untuk majalah The Economist menunjukkan bahwa lebih dari setengah orang Amerika menganggap memulai konflik militer dengan Iran adalah keputusan yang salah.

Berdasarkan jajak pendapat ini, 57% peserta menilai keputusan untuk memulai konflik militer dengan Iran sebagai keputusan yang salah, sementara hanya 27% yang mendukung langkah ini.

YouGov di situs webnya menambahkan mengenai hal ini: perang Amerika dengan Iran tidak mendapat dukungan publik, dan mayoritas orang Amerika menginginkan pengakhirannya.