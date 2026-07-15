Gharibabadi: Kami telah mengusulkan jalur baru untuk lalu lintas kapal di Oman

Dilansir kantor berita ABNA, Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri bidang hukum dan internasional, dalam wawancara televisi menambahkan: dalam situasi perang, ketika keamanan nasional dan kepentingan nasional suatu negara diserang, kita tidak bisa berbicara tentang hukum internasional hanya dari sudut pandang biasa.

Ia mengatakan: mungkin ada yang berpendapat bahwa diplomat tidak boleh menggunakan bahasa seperti itu, tetapi kenyataannya adalah ketika suatu negara sedang berperang dan prinsip-prinsip dasar hukum internasional telah dilanggar oleh para agresor, kita tidak bisa berharap negara itu, tanpa memperhatikan keadaan tersebut, tetap terus menekankan pelaksanaan kewajiban hukum internasional seperti dalam kondisi normal.

Gharibabadi melanjutkan: Saya mengemukakan pengantar ini karena beberapa pihak berpendapat bahwa Selat Hormuz terletak di antara dua negara, yaitu Iran dan Oman, sehingga kedaulatan Oman harus dihormati, dan negara itu berhak untuk menjaga jalur lintas kapal dagang di perairannya. Dari sudut pandang hukum, argumen ini dapat diajukan dalam kondisi normal, karena Oman juga dianggap sebagai salah satu negara pantai Selat Hormuz.

Ia menambahkan: tetapi ada dua poin penting di sini. Pertama, kita berada dalam situasi perang. Selat Hormuz dapat disalahgunakan oleh para agresor untuk membahayakan keamanan nasional Iran dan juga untuk memfasilitasi beberapa operasi militer terhadap negara tersebut. Jika Iran hanya mengendalikan perairan teritorialnya sendiri, tetapi tidak melakukan pengawasan efektif atas bagian-bagian lain dari selat tersebut, ancaman terhadap keamanan nasional melalui jalur itu akan tetap ada. Oleh karena itu, masalahnya bukan hanya soal kedaulatan Oman.

Wakil Menteri Luar Negeri bidang hukum dan internasional melanjutkan: Poin kedua adalah Oman selalu menjadi tetangga yang baik bagi Republik Islam Iran dan dalam berbagai masa, termasuk dalam perang baru-baru ini, telah mengambil sikap prinsipil yang menentang perluasan perang. Hubungan Iran dan Oman berbeda dengan hubungan dengan banyak negara di kawasan Teluk Persia dan didasarkan pada kerja sama dan saling menghormati. Oleh karena itu, Republik Islam Iran tidak berniat melanggar kedaulatan Oman.