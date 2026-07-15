Baqa'i: Daftar kejahatan Amerika terhadap warga Iran semakin panjang setiap hari

Dilansir kantor berita ABNA, Ismail Baqa'i, juru bicara Kementerian Luar Negeri, di halaman pribadinya, merujuk pada agresi militer Amerika terhadap sejumlah titik di negara kita, termasuk provinsi Hormozgan, pada hari Selasa, 23 Tir 1405 (14 Juli 2026), yang mengakibatkan gugurnya 3 anggota keluarga seorang pengawas lingkungan di kabupaten Hajiabad, menulis: «Daftar kejahatan Amerika terhadap warga Iran semakin panjang setiap hari, dan setiap hari yang berlalu, Amerika menunjukkan babak baru dari permusuhannya terhadap Iran; pada Selasa dini hari, tentara teroris Amerika menyerang pos pengawas lingkungan utama di desa Seyyed-Jozar, kabupaten Hajiabad, di utara Hormozgan, dan menewaskan 3 anggota keluarga Bapak Javad Hassan-Zadeh, pengawas lingkungan yang pekerja keras.»

Ia menambahkan: «Ini hanyalah contoh terbaru dari kejahatan perang keji Amerika selama empat setengah bulan terakhir, yang dimulai dengan pembunuhan para pemimpin, anak-anak, wanita, dan pria Iran di Teheran, Minab, Lamerd, dan tempat lainnya pada 9 Esfand 1404 (28 Februari 2026).»

Baqa'i menegaskan: «Setiap kejahatan baru semakin memperkuat tekad warga Iran untuk mengejar keadilan, serta mengadili dan menghukum para pelaku dan penggerak kejahatan ini.»