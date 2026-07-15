Pezeshkian: Tidak semua perkataan layak mendapat tanggapan dari Iran

Dilansir kantor berita ABNA, Masoud Pezeshkian, Presiden Iran, di sela-sela acara peringatan pemimpin syahid Revolusi hari ini di Masjid Mosalla Tehran, menanggapi pernyataan presiden AS, menyebut perkataan itu «tidak sopan» dan mengatakan bahwa pernyataan semacam itu adalah cerminan pembicara dan tidak layak untuk dijawab oleh Iran.

Merujuk pada tujuan yang diklaim musuh terhadap Iran, ia menyatakan: «Mereka yang mengira dapat memecah belah Iran, pada kenyataannya tidak mencapai tujuan mereka, dan Republik Islam, berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya, akan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya.»

Presiden juga menekankan pentingnya solidaritas nasional dan menyebut pemeliharaan persatuan serta kohesi internal sebagai langkah pertama dalam melanjutkan perjalanan negara, dan menambahkan: «Setiap perkataan atau tindakan yang menyebabkan perpecahan dan perselisihan dalam masyarakat akan melemahkan kekuatan nasional.»