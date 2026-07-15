Ansarullah: Kami akan melanjutkan «Badai Al-Aqsa» sampai kehancuran Israel

Dilansir kantor berita ABNA, «Hazam al-Asad», anggota biro politik gerakan Ansarullah (Yaman), dalam rangka memperingati dua tahun gugurnya «Muhammad ad-Daif», komandan tertinggi Brigade Izz ad-Din al-Qassam, menegaskan kelanjutan dukungan gerakan ini kepada rakyat Palestina dan perlawanannya.

Dalam wawancara dengan kantor berita Shihab, ia menggambarkan Muhammad ad-Daif sebagai seorang komandan ulung yang memainkan peran penting dalam memperkuat kemampuan militer perlawanan Palestina dan memantapkan persamaan pencegah terhadap rezim Zionis.

Al-Asad, dengan menyatakan bahwa angkatan bersenjata Yaman berpegang pada cita-cita para komandan perlawanan yang gugur di Palestina dan Lebanon, menyatakan bahwa dukungan terhadap perlawanan dan konfrontasi dengan rezim Zionis serta pendukungnya akan terus berlanjut sampai perang dihentikan, blokade Jalur Gaza dicabut, dan hak-hak rakyat Palestina dipulihkan.

Ia juga, dengan memuji «ketahanan legendaris» perlawanan Palestina dalam perang Gaza, menekankan: tekad yang melahirkan operasi «Badai Al-Aqsa» mampu melanjutkan jalan ini sampai akhir pendudukan dan pemulihan hak-hak Palestina.

Sejak awal perang Gaza, gerakan Ansarullah Yaman telah menyatakan dukungannya terhadap perlawanan Palestina dengan melakukan serangan rudal dan drone terhadap target-target Israel serta memberlakukan pembatasan terhadap lalu lintas kapal-kapal yang terkait dengan Israel di Laut Merah, Laut Arab, dan Samudra Hindia.