Hantaman presisi rudal Iran ke pangkalan teroris Amerika di Yordania

Dilansir kantor berita ABNA mengutip sumber-sumber Arab, dalam rangkaian tanggapan tegas angkatan bersenjata Republik Islam Iran terhadap tindakan-tindakan permusuhan Washington, gambar-gambar yang dirilis oleh media Arab menunjukkan bahwa rudal-rudal yang ditembakkan berhasil menembus pertahanan dan secara langsung mengenai sasaran mereka di pangkalan pasukan teroris Amerika di timur laut Yordania.

Serangan presisi ini, di samping menghancurkan fasilitas pangkalan tersebut, sekali lagi membuktikan klaim Amerika Serikat mengenai kekuatan pertahanan dan kesiapan militernya dalam menghadapi tekad Republik Islam adalah tidak berdasar.

Operasi ini menunjukkan ketidakmampuan sistem-sistem Amerika dalam menghadapi kekuatan rudal Iran.