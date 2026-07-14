Penurunan Dukungan terhadap Rezim Zionis di Kalangan Pemuda Yahudi Amerika

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip surat kabar The Hill, survei baru yang hasilnya dirilis pada hari Senin menunjukkan penurunan nyata dalam pentingnya mendukung rezim Zionis bagi pemuda Yahudi Amerika – pemuda yang semakin beralih ke alat dan metode lain untuk terhubung dengan identitas budaya dan agama mereka.

Survei ini, yang dilakukan oleh Associated Press bekerja sama dengan NORC Center for Public Policy Research, menekankan bahwa hanya 42% orang Yahudi Amerika di bawah usia 45 tahun yang menganggap dukungan terhadap rezim Zionis sebagai prinsip penting bagi identitas keagamaan mereka.

Selain itu, 37% orang Yahudi di bawah 45 tahun meyakini bahwa agresi rezim Zionis di Jalur Gaza jelas merupakan genosida.

Sebuah tim ahli yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB bulan lalu menyimpulkan bahwa Israel benar-benar telah melakukan genosida di Jalur Gaza.