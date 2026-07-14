Oman: Ancaman Paling Berbahaya Bukan dari Teheran, Melainkan dari Tel Aviv

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al Jazeera, Badr al-Busaidi, Menteri Luar Negeri Oman, menekankan: "Saat ini sedang berlangsung pembicaraan kompleks untuk menyusun mekanisme jangka panjang dengan tujuan menjamin kebebasan bergerak kapal-kapal di Selat Hormuz."

Ia menambahkan: "Kami memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dengan Iran dan komunitas internasional guna mencapai mekanisme yang menjamin kebebasan bergerak kapal."

Menteri Luar Negeri Oman menyatakan: "Ancaman paling berbahaya bagi keamanan Teluk Persia tidak berasal dari dalamnya, melainkan dari keputusan-keputusan dan gerakan-gerakan di luar kawasan ini, terutama dari pihak Tel Aviv."

Ia menegaskan: "Hubungan dengan Amerika harus disesuaikan kembali agar lebih selaras dengan realitas strategis yang muncul selama perang. Perang saat ini adalah bencana, tidak memiliki mandat dari PBB, dan tidak mencapai satu pun tujuannya."