Dukungan Gerakan Nujaba Irak terhadap Yaman dalam Menghadapi Agresi Saudi

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Masirah, Syekh Abdulqadir al-Karbalai, wakil militer gerakan "Nujaba" Irak, dalam sebuah pernyataan menyatakan bahwa sikap heroik Yaman dalam menghadapi agresi Saudi adalah kebanggaan bagi perlawanan Irak dan seluruh orang merdeka di dunia.

Syekh al-Karbalai dalam pernyataan ini menegaskan: «Sikap heroik yang ditunjukkan oleh Ansarullah Yaman dalam menghadapi agresi Wahabi yang dipimpin oleh rezim Saudi yang bergantung, adalah kebanggaan dan kemuliaan bagi setiap orang merdeka di seluruh dunia.»

Ia menambahkan: «Kami menjabat tangan mereka dengan hangat dan mendukung mereka dalam perjuangan yang mereka anggap adil; karena hak orang-orang tertindas tidak dapat direbut dari para tentara bayaran ini kecuali dengan kekuatan lengan dan pemberlakuan persamaan pencegahan.»

Wakil militer Nujaba menekankan bahwa perlawanan Irak «dengan izin Tuhan, akan tetap menjadi barisan yang bersatu dan tubuh yang kokoh untuk menghadapi musuh-musuh Tuhan dan kemanusiaan sampai Tuhan menyelesaikan urusan-Nya yang telah ditentukan.»

Di akhir ia menegaskan: «Kemenangan hanya dari Tuhan, dan akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.»