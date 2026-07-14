Juru Bicara Angkatan Darat: Angkatan Bersenjata Tidak Akan Mengalah Sepunyampun di Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita Abna, Brigadir Jenderal Mohammad Akraminia, juru bicara angkatan darat Republik Islam Iran, ketika hadir dalam pertemuan rakyat di lapangan "Ibnu Sina" di kawasan Khaniabad, kota Teheran, menyampaikan duka cita atas syahidnya pemimpin revolusi dan komandan lainnya, dan dengan merujuk pada ketahanan rakyat di jalan-jalan, menyatakan: "Lebih dari 4 bulan, Anda sekalian rakyat yang terhormat dengan berani hadir di lapangan-lapangan, mendukung angkatan bersenjata, dan menggagalkan semua rencana musuh."

Ia menambahkan: "Kehadiran Anda sekalian rakyat yang terhormat dalam upacara pemakaman jenazah suci pemimpin syahid revolusi juga merupakan tindakan yang tak tertandingi di dunia yang tercatat dalam ingatan sejarah. Kehadiran ini adalah sebuah epik yang tak tertandingi, yang dampak peradabannya akan semakin terlihat seiring waktu."

Brigadir Jenderal Akraminia melanjutkan: "Kehadiran penuh semangat Anda sekalian rakyat yang terhormat di lapangan menunjukkan kelanjutan jalan pemimpin syahid Revolusi Islam. Musuh bermaksud menghancurkan sistem dengan membunuh pemimpin revolusi dan komandan, tetapi kehadiran rakyat di lapangan menunjukkan komitmen bangsa Iran terhadap jalan para imam revolusi. Komitmen dan ketahanan rakyat di lapangan ini menggagalkan rencana jahat musuh."

Juru bicara angkatan darat di bagian lain pernyataannya merujuk pada kejahatan terkini angkatan darat teroris Amerika di Iran dan menyatakan: "Amerika Serikat dan presiden saat ini dari negara itu, yang sebenarnya adalah sosok korup dan kriminal, memiliki sejarah panjang pengingkaran janji. Sebelum revolusi, pada 28 Mordad 1332 (19 Agustus 1953), mereka pun tidak tahan dengan nasionalisasi industri minyak sebagai salah satu hak rakyat Iran dan merencanakan kudeta itu. Saat itu belum ada pembicaraan tentang Revolusi Islam. Tentu saja, permusuhan mereka terhadap Revolusi Islam dan sistem Republik Islam Iran jauh lebih besar karena pada dasarnya Amerika bermasalah dengan memenuhi kepentingan semua bangsa yang cinta kebebasan, termasuk bangsa Iran, dan Revolusi Islam adalah panji kemerdekaan, kejayaan, dan pencarian kebebasan bangsa Iran."

Ia menyatakan bahwa Amerika dalam nota kesepahaman pengakhiran perang telah menerima pengaturan Iran atas Selat Hormuz, tetapi dengan kemunafikan berusaha menciptakan jalur baru, dan mengatakan: "Angkatan bersenjata Iran Islam dengan penuh kewibawaan menghadapi pengingkaran janji Amerika dan menyatakan bahwa tindakan apa pun di Selat Hormuz selain yang diatur dalam nota kesepahaman, akan menghadapi tanggapan tegas dari Iran Islam."