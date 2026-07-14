Demonstrasi Jutaan Orang di Yaman untuk Mengutuk Serangan Agresor Saudi

Menurut laporan kantor berita Abna, jaringan berita Al-Masirah mengumumkan bahwa sejak beberapa jam lalu demonstrasi besar-besaran telah digelar di provinsi Saada untuk mengutuk agresi koalisi Saudi terhadap wilayah negara ini.

Tadi malam dan kemarin, berbagai wilayah Yaman juga menjadi saksi demonstrasi besar-besaran rakyat untuk mengutuk serangan rezim Al Saud ke bandara militer Sana'a. Suku-suku dan rakyat Yaman di provinsi Hajjah, Al-Mahwit, Raima, Ad-Dali, Ibb, Taiz, dan Amran, dengan menggelar pertemuan raksasa dan pawai besar-besaran, menyatakan protes keras mereka terhadap kelanjutan agresi Arab Saudi dan serangan ke bandara internasional Sana'a. Pertemuan-pertemuan ini digelar dengan deklarasi status siaga perang untuk mengakhiri agresi, mencabut blokade, dan mendukung penuh keputusan kepemimpinan dan angkatan bersenjata.