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Demonstrasi Jutaan Orang di Yaman untuk Mengutuk Serangan Agresor Saudi

14 Juli 2026 - 17:32
News ID: 1840229
Source: ABNA
Demonstrasi Jutaan Orang di Yaman untuk Mengutuk Serangan Agresor Saudi

Berbagai provinsi di Yaman menjadi saksi digelarnya pertemuan besar-besaran jutaan orang untuk mengutuk serangan agresor Saudi, dan para peserta demonstrasi ini, sambil berterima kasih kepada Iran, menekankan kesiapan mereka untuk berjuang.

Menurut laporan kantor berita Abna, jaringan berita Al-Masirah mengumumkan bahwa sejak beberapa jam lalu demonstrasi besar-besaran telah digelar di provinsi Saada untuk mengutuk agresi koalisi Saudi terhadap wilayah negara ini.

Tadi malam dan kemarin, berbagai wilayah Yaman juga menjadi saksi demonstrasi besar-besaran rakyat untuk mengutuk serangan rezim Al Saud ke bandara militer Sana'a. Suku-suku dan rakyat Yaman di provinsi Hajjah, Al-Mahwit, Raima, Ad-Dali, Ibb, Taiz, dan Amran, dengan menggelar pertemuan raksasa dan pawai besar-besaran, menyatakan protes keras mereka terhadap kelanjutan agresi Arab Saudi dan serangan ke bandara internasional Sana'a. Pertemuan-pertemuan ini digelar dengan deklarasi status siaga perang untuk mengakhiri agresi, mencabut blokade, dan mendukung penuh keputusan kepemimpinan dan angkatan bersenjata.

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