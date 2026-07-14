AP Melaporkan Peningkatan Korban Amerika dalam Perang dengan Iran

Menurut laporan kantor berita Abna, Associated Press melaporkan peningkatan korban tentara Amerika dalam perang dengan Iran dan mengumumkan bahwa seorang pilot angkatan laut Amerika tewas dalam kecelakaan jatuhnya helikopter di Laut Arab pada awal bulan Juli.

Meskipun demikian, kantor berita tersebut mengumumkan jumlah resmi korban tentara dalam perang ini hanya 14 orang dan menyatakan bahwa jumlah tentara Amerika yang terluka hingga Senin telah melampaui angka 400. Tim Hawkins, juru bicara Komando Pusat Amerika (CENTCOM), mengatakan bahwa sebagian besar korban luka menderita "cedera otak traumatis" (TBI).

Angkatan laut Amerika awalnya menggambarkan kecelakaan jatuhnya helikopter yang terjadi pada 1 Juli sebagai "pendaratan darurat" dan menyatakan bahwa tidak ada indikasi bahwa keadaan darurat tersebut disebabkan oleh tindakan permusuhan. Tiga awak helikopter lainnya diselamatkan tak lama setelah kejadian.

Menurut laporan ini, jumlah total personel militer yang terluka mencapai 414, yang menurut AP mencakup seorang personel angkatan udara Amerika yang ditambahkan ke daftar ini pada hari Senin.

"Cedera otak traumatis," yang sering disebabkan oleh ledakan di jarak dekat (bahkan ledakan granat atau roket), dapat memiliki efek jangka panjang dan kompleks pada kesehatan mental dan kemampuan kognitif para prajurit. Masalah ini telah menjadi salah satu tantangan utama bagi personel militer setelah perang-perang terakhir Amerika di Timur Tengah.

Sementara Amerika telah mengumumkan jumlah korban luka perang lebih dari 400, kurangnya data akurat dari CENTCOM tentang jenis cedera mereka menimbulkan ambiguitas mengenai sejauh mana sebenarnya korban Amerika. Amerika sebelumnya juga, terutama selama operasi rudal Iran terhadap pangkalan Ain al-Asad, telah membuktikan bahwa mereka menyensor berita tentang kerugian aktual mereka dalam perang.