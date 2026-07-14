Cadangan Strategis Minyak AS Mencapai Volume Terendah Sejak 1983

Menurut laporan kantor berita Mehr mengutip Reuters, data Departemen Energi AS menunjukkan bahwa cadangan strategis minyak mentah negara tersebut pada pekan yang berakhir 10 Juli turun sekitar 3 juta barel menjadi 316 juta 500 ribu barel, level terendah sejak April 1983.

Penurunan cadangan ini disebabkan oleh kesepakatan AS untuk menarik 172 juta barel minyak dari cadangan strategis.

Berdasarkan data departemen ini, cadangan strategis minyak negara tersebut sejak dimulainya perang AS dan rezim Zionis melawan Iran pada akhir Februari turun sebesar 98 juta 900 ribu barel.

Total cadangan minyak AS, termasuk cadangan komersial dan strategis, hingga 3 Juli turun sebesar 123 juta 900 ribu barel menjadi 730 juta 800 ribu barel, level terendah sejak 1984.