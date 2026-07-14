Brazil: Kami Menentang Serangan AS ke Iran; Trump adalah Bajak Laut

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip jaringan Al-Mayadeen, Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Brazil, menyatakan bahwa Brazil menentang serangan AS ke Iran.

Ia menegaskan: «Kami tidak menerima serangan AS ke Iran dan memperingatkan bahwa biaya perang akan secara langsung mempengaruhi harga pangan pokok.»

Presiden Brazil juga mengkritik kebijakan Donald Trump, Presiden AS, dan mengatakan: «Trump melakukan pembajakan dengan memberlakukan bea 20% atas kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.»

Pernyataan ini muncul ketika Presiden AS dalam pesan di jejaring sosial Truth Social mengklaim: «Selat Hormuz akan tetap terbuka – dengan atau tanpa Iran! Amerika akan dikenal sebagai penjaga Selat Hormuz. Tetapi demi keadilan, untuk melaksanakan misi ini dan mengamankan bagian dunia yang sangat tegang ini, semua biaya harus dikompensasi. Karena alasan ini, 20% dari nilai semua kargo yang melintas akan dikenakan sebagai biaya untuk misi ini.»