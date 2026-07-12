Sanaa: Kami Punya Banyak Pilihan; Kami Berdiri di Samping Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Masirah, Kementerian Luar Negeri pemerintah Yaman "perubahan dan pembangunan" di Sanaa dalam sebuah pernyataan menekankan bahwa kelanjutan agresi Amerika-Zionis terhadap Iran tidak akan mencapai tujuannya dan akan gagal.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan: "Kami menekankan hak penuh Iran untuk membela diri dan menargetkan kepentingan Amerika. Kelanjutan agresi terhadap Iran akan merugikan para agresor dan ekonomi dunia."

Kementerian Luar Negeri Yaman juga menekankan: "Yaman dalam kerangka persamaan kesatuan medan perang, berdiri di samping Iran, dan ada koordinasi berkelanjutan mengenai perkembangan, dan kami memiliki banyak pilihan yang akan kami gunakan jika diperlukan."

Menurut laporan ini, menyusul agresi baru Amerika terhadap Iran, Humas Angkatan Darat Republik Islam Iran juga melaporkan gelombang serangan drone angkatan darat terhadap pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan tersebut.

Humas Angkatan Darat dalam sebuah pengumuman menyatakan bahwa sebagai respons terhadap kelanjutan agresi kriminal Amerika terhadap wilayah-wilayah di selatan negara, Angkatan Darat Republik Islam Iran sejak beberapa jam lalu, dengan drone penghancurnya, menargetkan sistem Patriot, gudang amunisi, dan situs radar angkatan darat teroris Amerika di Kuwait.

Berdasarkan pengumuman ini, juga dalam gelombang serangan drone Angkatan Darat Republik Islam Iran lainnya, sistem komunikasi dan situs radar angkatan darat pembunuh anak Amerika di Bahrain menjadi sasaran.

Angkatan Darat Republik Islam Iran memperingatkan: "Konsekuensi dari tindakan semacam ini dan ketidakamanan di kawasan akan menjadi tanggung jawab musuh Amerika-Zionis, dan jika serangan ini diulangi, kami akan memberikan tanggapan yang lebih keras."