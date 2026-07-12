Pertemuan Perwakilan PBB untuk Urusan Lebanon dengan Araghchi

Menurut laporan kantor berita ABNA, Jean Arnaud, perwakilan PBB untuk urusan Lebanon yang telah bepergian ke Teheran untuk berkonsultasi dengan pejabat-pejabat negara kita, bertemu pada Minggu sore dengan Menteri Luar Negeri negara kita, Seyyed Abbas Araghchi.

Perwakilan PBB untuk urusan Lebanon, dengan menyampaikan rasa duka cita dan belasungkawanya atas syahidnya Pemimpin Revolusi dan sejumlah pejabat serta rakyat Iran selama agresi militer Amerika-Zionis terhadap Iran, menekankan pentingnya upaya menyeluruh untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Bapak Arno juga dengan menyajikan evaluasi tentang situasi Lebanon dan upaya-upaya yang dilakukan oleh PBB untuk memantapkan gencatan senjata dan mengakhiri perang di kawasan, menyatakan harapan bahwa dengan dilaksanakannya nota kesepahaman pengakhiran perang antara Iran dan Amerika, dan dengan diperkuatnya kerja sama antar negara-negara kawasan, kita akan menyaksikan terwujudnya perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan di kawasan, khususnya Lebanon.

Menteri Luar Negeri negara kita, dengan berterima kasih atas ungkapan duka cita dan belasungkawa perwakilan PBB, mengutuk keras pengulangan serangan-serangan ilegal Amerika terhadap Iran, pelanggaran pengaturan di Selat Hormuz, serta kelanjutan agresi militer dan tindakan-tindakan teroris rezim Zionis terhadap Lebanon. Beliau menyatakan bahwa rezim Amerika yang ingkar janji bertanggung jawab atas konsekuensi berbahaya dari eskalasi ketegangan ini, dan menekankan perlunya PBB mengambil sikap tegas dan jelas dalam mengutuk agresi-agresi Amerika.

Araghchi juga menekankan kelanjutan dukungan menyeluruh Republik Islam Iran terhadap rakyat Lebanon, integritas teritorial dan kedaulatan nasional negara tersebut, serta terus mengupayakan pengakhiran agresi dan pendudukan Lebanon oleh rezim Zionis.