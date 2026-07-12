Laporan dari UAE, Yordania, Kuwait, Qatar, dan Bahrain / Ada apa di pangkalan Amerika?

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip jaringan Al-Ahad Irak, berita beredar mengenai aktivasi sistem pertahanan udara di pangkalan Muwaffaq as-Salti di Yordania.

Laporan-laporan ini masih belum dikonfirmasi atau dibantah oleh media dan pejabat resmi Yordania, dan belum ada informasi mengenai jenis ancaman potensial atau alasan aktivasi pertahanan udara.

Pangkalan Muwaffaq as-Salti adalah salah satu pangkalan udara penting Yordania dan tempat ditempatkannya personel militer Amerika, yang dalam beberapa hari dan minggu terakhir, di tengah ketegangan regional, langkah-langkah keamanan dan pertahanan di dalamnya telah ditingkatkan.

Suara ledakan terdengar di Kuwait

Beberapa sumber tidak resmi juga melaporkan terdengarnya suara ledakan di Kuwait.

Sejauh ini, sumber dan pejabat resmi Kuwait belum menanggapi berita ini.

Aktivasi sirine peringatan di Bahrain

Kementerian Dalam Negeri Bahrain, dengan mengonfirmasi berbunyinya sirine peringatan di negara itu, meminta warga dan penduduk untuk pergi ke tempat aman terdekat demi keselamatan mereka.

Qatar: Warga tetap tinggal di rumah dan tempat aman

Kementerian Dalam Negeri Qatar juga mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa tingkat ancaman keamanan di negara itu dinilai tinggi dan meminta seluruh warga dan penduduk untuk tetap tinggal di rumah dan tempat aman sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Klaim UAE tentang penangkalan pertahanan udara terhadap ancaman rudal dan drone

Kementerian Dalam Negeri UAE juga mengklaim bahwa sistem pertahanan udara negara itu sedang menangkal ancaman rudal.

Kementerian Pertahanan UAE dalam sebuah pengumuman, dengan mengaitkan serangan itu kepada Iran, mengklaim bahwa sistem pertahanan udara negara itu sedang menangkal serangan rudal dan drone yang diluncurkan ke arah negara tersebut.

Kementerian itu juga mengklaim bahwa suara-suara yang terdengar di berbagai wilayah UAE diakibatkan oleh beroperasinya sistem pertahanan udara selama penangkalan terhadap ancaman-ancaman ini.

Kementerian Pertahanan UAE sejauh ini belum merinci jumlah rudal dan drone, lokasi pencegat, atau besaran kemungkinan kerusakan.

Laporan Reuters tentang terdengarnya beberapa ledakan di Doha, Qatar

Kantor berita Reuters juga melaporkan dari Qatar bahwa suara dua ledakan terdengar di kota Doha dan pemerintah negara itu secara bersamaan mengirimkan peringatan keamanan ke ponsel warga dan penduduk.

Laporan tidak resmi tentang pangkalan udara Al-Zafra di UAE menjadi sasaran serangan rudal

Beberapa sumber tidak resmi mengumumkan bahwa pangkalan udara Al-Zafra di UAE menjadi sasaran serangan rudal.