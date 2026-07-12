Intensifikasi Serangan Rezim Zionis ke Gaza

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip "Palestina al-Youm", seorang warga Palestina syahid dalam serangan udara drone rezim Zionis terhadap sebuah tenda di kamp Qudsia, yang terletak di sebelah barat Khan Yunis di selatan Jalur Gaza.

Sebuah drone rezim Zionis pada Minggu sore menargetkan area di sebelah barat Menara Tayba di kamp Qudsia, di sebelah barat kota Khan Yunis.

Dalam serangan ini, sebuah tenda di dalam kamp tersebut terkena serangan, yang mengakibatkan setidaknya satu orang syahid dan beberapa lainnya terluka.

Sumber-sumber setempat melaporkan bahwa para korban luka telah dilarikan ke rumah sakit-rumah sakit di wilayah tersebut, dan kekhawatiran masih ada mengenai bertambahnya jumlah korban jiwa.

Di sisi lain, sumber-sumber Palestina mengumumkan bahwa dengan syahidnya dua orang lainnya dalam serangan terhadap kota Gaza dan Khan Yunis, jumlah korban syahid hari ini akibat kejahatan Zionis di Jalur Gaza mencapai 8 orang.

Serangan-serangan ini terjadi di tengah upaya militer rezim Zionis dalam beberapa hari terakhir yang mengintensifkan serangan-serangannya terhadap daerah-daerah pemukiman di selatan Gaza.