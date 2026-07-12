Kuwait: 3 Pos Perbatasan Kami Diserang

Menurut laporan kantor berita Mehr yang mengutip Al Jazeera, Kementerian Pertahanan Kuwait hari ini, Minggu, mengeluarkan pernyataan yang mengklaim bahwa 3 pos perbatasan darat di utara negara tersebut menjadi sasaran serangan yang mengakibatkan kerusakan material.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Kuwait mengenai hal ini disebutkan: "Sebuah platform pengeboran lepas pantai milik Perusahaan Minyak Kuwait di perairan teritorial kami menjadi sasaran serangan drone bermusuhan yang mengakibatkan seorang pekerja terluka."

Di sisi lain, situs Axios mengutip seorang pejabat Amerika mengklaim: Angkatan Darat Amerika Serikat satu jam yang lalu melakukan serangan terhadap sistem rudal, pertahanan udara, dan perahu-perahu kecil Korps Pengawal Revolusi Islam di 2 titik di dekat Selat Hormuz.