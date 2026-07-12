Melanjutkan Kebijakan Intervensionis; AS Kembali Mengancam Kuba

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Novosti, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam pernyataannya kepada pejabat Kuba mengklaim bahwa negara ini harus mengubah haluan politiknya sebelum terlambat.

Dia berkata dengan nada mengancam: "AS akan menggunakan semua alat yang tersedia untuk menghadapi ancaman yang berasal dari sistem yang berkuasa di Kuba terhadap keamanan nasional kami."

Rubio selanjutnya dengan pernyataan populis mengklaim bahwa AS berupaya mewujudkan reformasi ekonomi dan politik di Kuba untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi negara ini!

Hal ini terjadi di saat pemerintah AS melalui blokade minyak Kuba justru memperburuk situasi kemanusiaan di negara ini dan menyebabkan kekurangan bahan bakar serta pemadaman listrik secara menyeluruh. Trump juga sebelumnya telah mengancam Kuba dengan serangan militer.