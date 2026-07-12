CENTCOM Laporkan Gelombang Baru Agresi AS ke Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Komando Pusat AS (CENTCOM) di halamannya mengonfirmasi bahwa pasukan negara itu pada pukul 19:15 malam waktu Pantai Timur AS, memulai putaran ketiga serangan mereka terhadap Iran dalam minggu ini.

Lembaga tersebut mengklaim bahwa tindakan ini dilakukan setelah Korps Pengawal Revolusi Islam menyerang kapal kontainer "MV GFS Galaxy" berbendera Siprus yang sedang melintasi Selat Hormuz.

CENTCOM mengklaim bahwa kapal tersebut akibat kebakaran di dalam kapal dan kerusakan luas pada ruang mesin, tidak dapat melanjutkan perjalanan.

Berdasarkan klaim pernyataan ini, salah satu awak kapal sipil juga dilaporkan hilang.

Komando Pusat AS juga mengklaim bahwa Iran setelah dimintai pertanggungjawaban atas serangan sebelumnya terhadap kapal-kapal dagang, memiliki kesempatan lain untuk menunjukkan kepatuhan terhadap "nota kesepahaman", namun sekali lagi gagal memenuhi komitmen ini.

CENTCOM belum merinci lebih lanjut tentang target dan cakupan serangan baru AS.

Reaksi Menteri Perang AS terhadap Agresi Negaranya ke Iran

Menteri Perang AS merespons agresi ulang negaranya ke Iran.

Pete Hegseth dengan mengunggah tweet sebagai tanggapan atas pernyataan CENTCOM, dalam pernyataan tidak berdasar mengklaim: "Iran membuat pilihan yang buruk. Sekarang mereka [orang Iran] membayar harganya."

Klaim Pejabat AS tentang Detail Agresi ke Iran

Pejabat AS lainnya dalam wawancara dengan Axios mengklaim: "Serangan AS ke Iran mencakup serangan ke situs radar, gudang misil dan drone, serta platform peluncurannya."