Jumlah Korban Tewas dalam Operasi Shaban di Balochistan Pakistan Mencapai 75 Orang

Kantor Berita Internaisonal Ahlulbait — ABNA — Pasukan keamanan Pakistan mengumumkan bahwa dalam kelanjutan Operasi Shaban di Provinsi Balochistan, 13 orang lagi dari teroris bersenjata yang berafiliasi dengan kelompok yang disebut Fitnah al-Khawarij tewas.

Operasi ini dimulai setelah serangan terhadap pos polisi “Mangi Dam” dan dilakukan dengan keterlibatan militer, Pasukan Perbatasan atau Frontier Corps (FC), serta kepolisian Balochistan. Operasi tersebut hingga kini masih berlanjut.

Sumber-sumber keamanan Pakistan mengklaim bahwa dengan tewasnya 13 orang dalam 24 jam terakhir, jumlah korban tewas dalam Operasi “Shaban” telah mencapai 39 orang.

Menurut sumber-sumber tersebut, 26 orang di antaranya tewas dalam operasi pada 6 dan 7 Juli, sementara 13 orang lainnya tewas dalam satu hari terakhir.

Selain itu, sejumlah operasi darat dan udara terhadap kelompok ini masih terus berlangsung di berbagai wilayah.

Dalam perkembangan lain, pasukan keamanan melaporkan bahwa mereka berhasil menggagalkan serangan kelompok bersenjata terhadap sebuah pos polisi di wilayah “Zeidi”, Kabupaten Khuzdar.

Berdasarkan klaim sumber-sumber keamanan, dalam bentrokan tersebut delapan penyerang tewas dalam operasi darat yang dilakukan militer dan Pasukan Perbatasan, sementara lima hingga enam orang lainnya menjadi sasaran serangan helikopter militer.

Sumber-sumber keamanan Pakistan juga menyatakan bahwa sejak 5 Juli hingga kini, secara keseluruhan 75 anggota kelompok bersenjata tewas dalam Operasi “Shaban” dan operasi-operasi lain berbasis informasi intelijen di Balochistan.