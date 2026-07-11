Amerika adalah Faktor Utama Ketidakamanan di Kawasan / Iran Akan Memberikan Respons Tegas terhadap Segala Bentuk Agresi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Abdolreza Rahmani Fazli, Duta Besar Iran di Cina, dalam konferensi persnya menjawab pertanyaan-pertanyaan penting para wartawan terkait perkembangan kawasan, Selat Hormuz, perundingan nuklir, serta hubungan Iran dan Cina.

Rahmani Fazli, dalam menjawab pertanyaan mengenai pengenaan biaya kepada kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan “biaya layanan”, bukan bea ataupun pajak. Ia mengatakan: Berdasarkan hukum internasional dan dengan tujuan menjamin keamanan pelayaran, melindungi lingkungan hidup, serta menyediakan layanan navigasi laut, Iran akan mengenakan biaya tertentu kepada kapal-kapal yang melintas. Biaya-biaya ini akan mulai diberlakukan setelah berakhirnya masa 60 hari kesepahaman dengan Amerika.

Ia juga menyatakan: Bagi negara-negara sahabat dan sekutu, termasuk Cina, akan diberikan fasilitas dan pertimbangan khusus. Cina senantiasa berada di sisi Iran dalam kondisi-kondisi sulit. Karena itu, wajar apabila dalam hal ini kami memiliki perhatian khusus terhadap negara tersebut.

Rahmani Fazli, mengenai situasi terkini lalu lintas di Selat Hormuz, mengatakan: Syukurlah, arus lalu lintas kapal-kapal dagang secara bertahap sedang kembali ke kondisi normal, dan koordinasi yang diperlukan dengan negara-negara di sekitar Teluk Persia, termasuk Oman, telah dilakukan. Ia juga mengakui bahwa volume lalu lintas kapal belum kembali ke tingkat sebelum ketegangan terbaru, tetapi trennya sedang membaik.

Salah satu pokok utama konferensi pers ini adalah program nuklir Iran. Duta Besar Iran, dengan merujuk pada fatwa-fatwa Pemimpin Tertinggi dan hukum dalam negeri, secara tegas menyatakan: Republik Islam Iran, berdasarkan ajaran agama, prinsip-prinsip konstitusi, dan komitmen internasional, tidak pernah dan tidak sedang berupaya memproduksi atau mengembangkan senjata nuklir. Program nuklir kami sepenuhnya damai dan berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional.

Amerika adalah Faktor Utama Ketidakamanan di Kawasan / Iran Akan Memberikan Respons Tegas terhadap Segala Bentuk Agresi

Amerika; Faktor Utama Ketidakamanan di Kawasan

Duta Besar Iran, dalam bagian lain pernyataannya, menyebut Amerika sebagai faktor utama ketidakamanan dan ketidakstabilan di kawasan. Ia menambahkan: Ketika perundingan dengan Amerika masih berlangsung, negara ini bersama rezim Zionis melakukan serangan militer terhadap fasilitas-fasilitas dan wilayah-wilayah sipil Iran, yang menyebabkan gugurnya sejumlah warga dan komandan militer kami. Tindakan-tindakan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

Dalam menjawab pertanyaan mengenai alasan pengenaan biaya pada periode waktu ini, ia memberikan jawaban tegas: Pertanyaan ini harus kalian ajukan kepada Amerika, mengapa mereka merusak perdamaian. Iran tidak pernah menjadi pihak yang memulai ketegangan, tetapi terhadap segala bentuk agresi dan pemaksaan, Iran akan memberikan respons tegas dan setimpal.

Rahmani Fazli, pada akhir pernyataannya, dengan merujuk pada komitmen Iran terhadap kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam nota kesepahaman dengan pihak-pihak perunding, menegaskan: Kami tetap berpegang pada komitmen kami. Namun, apabila pihak lawan tidak menjalankan komitmennya atau melakukan tindakan yang tidak rasional, Iran sepenuhnya siap dan akan memberikan respons yang sesuai.