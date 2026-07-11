Kesyahidan Pemimpin Agung Kaum Muslimin Merupakan Awal Kebangkitan Rakyat Iran dan Umat Islam

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Ayatullah Ramazani, dengan menerbitkan sebuah pernyataan bertepatan dengan kesyahidan dan pemakaman jenazah suci Pemimpin Syahid Revolusi Islam, menyampaikan belasungkawa dan rasa simpatinya kepada umat Islam.

Teks lengkap pernyataan tersebut:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

﴿وَالَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِکَ هُمُ الصِّدِّیقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْجَحِیمِ﴾ (al-Nisa, 74)

“Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang benar dan para syuhada di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka Jahim.”

Kesyahidan hamba saleh Allah, putra Rasulullah, Ali, Fatimah, dan Husain — semoga salawat Allah tercurah kepada mereka — seorang alim dan fakih Rabbani, marja taklid para pengikut Ahlulbait a.s., pemikir pembaru dan reformis, pemimpin umat Islam dan pemimpin orang-orang merdeka dunia, wali fakih dan penguasa yang adil, pejuang yang tak kenal lelah, pribadi yang mengenal musuh dan tidak pernah letih, pembela dan pendukung kaum tertindas, bangsa-bangsa kawasan, perlawanan terhadap arogansi, serta cita-cita dan rakyat Palestina; pembawa panji dan bendera penantian kemunculan Mahdi yang dinanti — semoga Allah mempercepat kemunculannya yang mulia — Imam Syahid Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali Husaini Khamenei, merupakan musibah yang menyedihkan dan luka yang tak tergantikan bagi Islam, bangsa Iran, umat Islam, dan dunia.

Perpisahan bersejarah rakyat Iran dan Irak serta seluruh lapisan umat Islam, dari Mushalla Besar Teheran yang merupakan salah satu peninggalan Imam dan Pemimpin Syahid tersebut, menuju sarang keluarga Muhammad, Qom suci, Astan Suci Fatimah Ma’sumah s.a. dan Masjid Suci Jamkaran; hingga di bawah kubah makam-makam suci para leluhurnya, Ali, Husain, dan Abbas a.s. di Najaf Asyraf dan Karbala Mu’alla, di atas pundak rakyat Irak yang penuh semangat dan setia; hingga Masyhad suci, tempat ia, seperti seorang prajurit di sisi komandannya, Anis al-Nufus dan Syams al-Syumus, di tanah Thus, beristirahat dalam tanah.

Setelah seumur hidup berjihad dalam bidang ilmu, politik, dan medan perjuangan; berusaha membangkitkan dunia Islam; memberi petunjuk dan menjalankan tugas kenabian berupa pendidikan dan pembinaan; memperdalam pemahaman masyarakat Islam dan bergerak menuju peradaban baru Islam; melakukan penjelasan dan peningkatan bashirah dalam menyingkap jahiliyah modern serta melawannya, juga melawan perbudakan era baru dan kolonialisme pascamodern; berteriak, berdiri teguh, dan berhadapan dengan kezaliman, tirani, serta arogansi; dan yang terpenting dari semua itu, memimpin dan mengimami umat, beliau dengan kepala tegak berangkat menemui Sang Kekasih, agar namanya tetap abadi dalam sejarah sebagai satu-satunya alim, marja, penguasa, dan pemimpin syahid setelah kakeknya, Amirul Mukminin Ali a.s.

Kesyahidan Pemimpin Agung kaum Muslimin dunia adalah awal kebangkitan rakyat Iran dan umat Islam. Kehadiran puluhan juta manusia merdeka di seluruh medan Iran selama lebih dari empat bulan, serta dalam upacara perpisahan yang legendaris dengan Imam Syahid dan prosesi pemakaman jenazah sucinya di lima kota dalam dua negara — yang tanpa diragukan lagi, apabila syarat-syarat yang diperlukan tersedia, seluruh umat Islam pasti ingin ikut serta dalam peristiwa bersejarah yang tiada banding ini — merupakan tanda kebangkitan umat, tekad dan kehendak kaum Muslimin serta orang-orang merdeka untuk berjuang melawan arogansi, Amerika yang rakus terhadap dunia, dan rezim Zionis ilegal.

Ini juga merupakan tanda keberlanjutan jalan lurus jihad dan pembaruan kejayaan serta keagungan Islam di bawah kepemimpinan penerus saleh beliau, Yang Mulia Ayatullah Sayyid Mojtaba Husaini Khamenei — semoga naungannya tetap lestari — yang akan terus berlanjut hingga terwujudnya kemenangan, berdirinya fondasi peradaban baru Islam, penantian terhadap Sang Penyelamat hingga masa kemunculannya, serta tegaknya pemerintahan mulia yang berlandaskan keadilan dan qist, yang menjadi sumber kemuliaan Islam dan para pemeluknya.

Saya, atas nama diri saya sendiri, Majma Jahani Ahlulbait a.s., serta seluruh Syiah, Muslim, dan para pencari keadilan di dunia, seiring suara dengan seluruh pemimpin dan elite umat yang penuh kepedulian, menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan saya atas kehadiran yang tiada banding, partisipasi yang tak tertandingi dan melampaui bayangan dari seluruh lapisan rakyat Iran dan umat Islam, pemerintah-pemerintah dan pejabat resmi, para pemimpin agama dan rohaniwan berbagai agama dan mazhab, para pemikir dan elite dunia, para pejuang, serta seluruh pecinta jalan Imam Syahid, yang demi menunaikan kewajiban mereka kepada pemimpin pembuat sejarah itu, telah menanggung kesulitan, beratnya perjalanan, dan susahnya mengikuti peristiwa bersejarah ini.

Saya berharap mereka, dengan kelapangan dada dan toleransi, memaafkan segala kekurangan yang terjadi di tanah air Islam Iran dalam kondisi kawasan dan dunia yang berat ini.

Saya memohon kepada Allah Yang Mahakuasa agar menganugerahkan kepada kita semua taufik untuk tetap setia dalam perjanjian Ilahi, melanjutkan jalan Imam Syahid tersebut, dan meninggikan kalimat Allah.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Reza Ramazani

Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait