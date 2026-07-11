Kedutaan Besar Iran di Turki: NATO Tidak Memiliki Kelayakan untuk Memberi Resep bagi Keamanan Kawasan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Iran dengan tegas menolak tuduhan-tuduhan tidak berdasar dan bermotif politik yang disampaikan dalam pernyataan KTT NATO di Ankara terkait program nuklir damainya dan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz.

Kedutaan Besar Iran di Turki menyatakan bahwa Iran, sebagai negara yang bertanggung jawab dan anggota Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), selalu menegaskan bahwa senjata nuklir tidak memiliki tempat dalam doktrin pertahanannya.

Menurut pernyataan tersebut, Iran selama ini senantiasa memainkan peran yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan pelayaran dan menjamin kebebasan navigasi di Teluk Persia dan Selat Hormuz.

Kedutaan Besar Iran menambahkan: Amerika Serikat dan rezim teroris Israel-lah — bukan Iran — yang membom meja perundingan dan lebih memilih agresi daripada diplomasi.

Dalam pernyataan ini ditegaskan bahwa NATO, yang telah mendukung tindakan agresif terhadap rakyat Iran dan berperan dalam memfasilitasinya, tidak memiliki kelayakan untuk menasihati Iran atau memberi resep bagi perdamaian dan keamanan kawasan.

Menurut pernyataan tersebut, sikap-sikap yang kontradiktif dan bermotif politik seperti ini tidak membantu perdamaian dan tidak pula menambah kredibilitas NATO; sebaliknya, sikap tersebut hanya memperlihatkan standar ganda aliansi ini.