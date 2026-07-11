Kalian Kehilangan Eropa, Kalah di Amerika, dan sebagai Gantinya Mendapatkan Somaliland; Sungguh Transaksi yang Luar Biasa!

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Rahm Emanuel, mantan Wali Kota Chicago dan tokoh terkemuka Partai Demokrat Amerika Serikat yang diperkirakan menjadi salah satu kandidat partai tersebut untuk pemilihan presiden 2028, dalam pidatonya di Universitas Tel Aviv memperingatkan warga Israel mengenai menurunnya dukungan global terhadap rezim ini.

Pidato Emanuel, yang disampaikan pada hari Rabu, memuat kritik-kritik yang sangat keras dan terang-terangan terhadap Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis. Ia berkata kepada warga Israel: “Kalian telah kehilangan Eropa, yang merupakan mitra ekonomi dan pasar terbesar kalian. Para ilmuwan kalian menghadapi risiko dikeluarkan dari konferensi-konferensi internasional dan jaringan-jaringan riset. Para seniman dan akademisi kalian disingkirkan dari pameran-pameran dan pertemuan-pertemuan.”

Emanuel menambahkan: “Pada tahun 2022, 55 persen warga Amerika memiliki pandangan positif terhadap Israel. Hari ini angka itu menjadi 37 persen dan masih terus menurun. Angka ini di kalangan generasi muda Amerika dan Eropa bahkan lebih rendah dari itu.”

Mantan Wali Kota Chicago itu dengan nada tajam menambahkan: “Satu-satunya pencapaian diplomatik yang kalian raih dalam tiga tahun terakhir adalah ‘Somaliland’. Kalian kalah di Amerika, kehilangan Eropa, dan sebagai gantinya mendapatkan Somaliland. Sungguh transaksi yang luar biasa!”