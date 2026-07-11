Bersamaan dengan Prosesi Pemakaman di Masyhad; Skardu Pakistan Menjadi Tuan Rumah Upacara Perpisahan dengan Pemimpin Syahid

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — bersamaan dengan prosesi pemakaman jenazah suci Pemimpin Syahid Revolusi Islam di Masyhad suci, ribuan orang di kota Skardu, Pakistan, menggelar sebuah upacara besar. Dalam upacara tersebut, mereka menegaskan kelanjutan jalan cita-cita Revolusi Islam dan memperbarui baiat dengan beliau.

Dalam upacara ini, gambar-gambar langsung dari prosesi pemakaman jutaan warga Masyhad ditayangkan secara serentak kepada para hadirin, sehingga suasana Skardu ikut terpengaruh oleh peristiwa tersebut. Para peserta, setelah menyaksikan adegan-adegan perpisahan rakyat Iran, menyampaikan rasa simpati dan solidaritas mereka kepada bangsa Iran melalui pekikan slogan-slogan revolusioner dan pembacaan marsiyah. Mereka juga memperlihatkan ikatan keyakinan yang mendalam dengan Revolusi Islam.

Skardu, yang terletak di wilayah paling utara Pakistan, dikenal sebagai “Iran Kecil” karena memiliki banyak kesamaan budaya dan keagamaan, kecintaan khusus masyarakatnya kepada Ahlulbait a.s., serta ketertarikan yang mendalam terhadap Revolusi Islam Iran.

Penyelenggaraan upacara duka ini secara bersamaan dengan prosesi pemakaman di Masyhad memperlihatkan wujud persatuan emosional dan keyakinan masyarakat di dua sisi perbatasan; sebuah persatuan yang di dalamnya hati masyarakat Skardu dan Masyhad terikat satu sama lain dalam duka atas Pemimpin Syahid Umat Islam.