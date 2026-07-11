Pemakaman Megah Pemimpin Syahid Mengungkap Autentisitas dan Kedalaman Iman Bangsa Irak

Menurut Kantor Berita Internasional Ahlul Bait (ABNA) – Majelis Ahlul Bait (as) di Irak, dengan mengeluarkan pernyataan terkait pemakaman megah jenazah suci pemimpin syahid Revolusi Islam, menekankan bahwa peristiwa bersejarah ini mengungkap autentisitas dan kedalaman iman bangsa Irak.

Orang-orang Irak dengan kehadiran sadar mereka yang berjumlah jutaan, mencatat sikap bersejarah yang melampaui batas-batas geografis dan menyampaikan pesan jelas kepada dunia bahwa umat Islam yang autentik, meskipun negaranya banyak, tetap menjadi satu umat dalam prinsip-prinsip dan persoalan-persoalan besar, dan upaya-upaya untuk memecah belah dan memisahkan mereka dari pemimpin dan simbol-simbol mereka telah gagal di hadapan kesadaran dan keteguhan bangsa-bangsa.

Kehadiran masyarakat yang megah ini menunjukkan kedalaman hubungan putra-putra Irak dengan otoritas keagamaan yang bijaksana (Marji'iyah), keteguhan mereka pada jalan yang autentik, dan kesetiaan mereka pada pendekatannya dalam melindungi agama dan umat. Upacara ini juga membuktikan kegagalan «perang lunak» yang dilancarkan oleh AS dan rezim Zionis dengan partisipasi beberapa negara Teluk dan dengan memanfaatkan sumber daya media, budaya, dan politik yang sangat besar.

Majelis Ahlul Bait (as) di Irak, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada putra-putra bangsa Irak yang menjawab panggilan kesetiaan dan menciptakan pemandangan bersejarah dan abadi dengan kehadiran megah dan sadar mereka, menyampaikan penghargaan kepada semua delegasi, lembaga, kafilah (Mokab), tokoh, dan organisasi yang berperan dalam kesuksesan pemakaman bersejarah ini.