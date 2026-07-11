Perlawanan Islam Irak: Senjata Perlawanan Tidak Bisa Ditawar

Menurut kantor berita ABNA, jaringan Al-Mayadeen melaporkan bahwa Perlawanan Islam Irak menyatakan bahwa rakyat Irak telah membuktikan bahwa mereka akan tetap setia pada garis perlawanan dan melanjutkan jalan mereka dalam menghadapi kesombongan global.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan: «Dari tanah tempat-tempat suci, kami nyatakan bahwa kami teguh dan berkomitmen pada jalan perlawanan.»

Perlawanan Islam Irak juga menegaskan: «Musuh harus tahu bahwa kekuatan poros kebenaran bertindak seperti satu tubuh.»

Dalam kelanjutan pernyataan ini ditegaskan: «Senjata kami tidak pernah menjadi pilihan untuk tawar-menawar, dan dengan senjata ini kami akan melanjutkan jalan kami untuk mematahkan belenggu dominasi dan mengekang para penguasa yang sombong.»

Pada akhirnya, Perlawanan Islam Irak menyatakan: «Kami akan berupaya mengembangkan kemampuan militer dan keamanan serta memperkuat tingkat kesiapan untuk menghadapi ancaman musuh.»