Menurut kantor berita ABNA, wakil tetap Rusia di PBB menekankan bahwa Inggris, Prancis, dan Jerman telah mendukung dan mendorong serangan AS dan Israel terhadap infrastruktur sipil Iran.

Berdasarkan laporan ini, «Anna Evstigneeva» dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan mengutuk apa yang disebutnya «kemunafikan negara-negara Barat» dan mengatakan bahwa negara-negara ini menjadikan Iran sebagai sasaran kritik, tetapi menutup mata terhadap tindakan AS dan Israel.

Diplomat Rusia ini menegaskan: «Kami terpaksa sekali lagi mengungkapkan kekecewaan kami atas kenyataan bahwa mayoritas anggota Dewan Keamanan terus mengabaikan dan mendukung upaya beberapa negara untuk mempertanyakan realitas objektif, serta prinsip-prinsip dan prosedur yang ada.»

Wakil perwakilan Rusia di PBB mencatat: «Segala upaya untuk mengisyaratkan pengaktifan "mekanisme pemicu" tidak berdasar secara hukum. Resolusi 2231 telah berakhir pada 18 Oktober 2025, dan Dewan Keamanan telah menghentikan pemeriksaan berkas nuklir Iran.»

Ia melanjutkan: «Masalah program nuklir Iran tidak lagi ada dalam agenda Dewan Keamanan. Mengadakan pertemuan tentang masalah yang telah dikeluarkan dari agenda semata-mata didorong oleh motif politik. Rusia meminta anggota Dewan Keamanan untuk memberikan suara negatif terhadap agenda pertemuan ini dan mencegah pengikisan kredibilitas Dewan. Rusia dengan tegas menolak segala upaya eskalasi ketegangan tanpa alasan seputar Iran dan penggunaan Dewan Keamanan untuk penyelesaian politik dengan Teheran.»