Sosiolog Jerman: Pengantaran Jutaan Orang untuk Imam Khamenei Membongkar Narasi Media Barat

Menurut Kantor Berita Internasional Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Christian Bergbau, sosiolog Jerman, dalam catatannya dengan merujuk pada partisipasi antusias rakyat Iran dalam upacara perpisahan dengan pemimpin syahid Revolusi Islam, menulis bahwa sambutan luas ini mengungkap kontradiksi nyata antara realitas masyarakat Iran dan citra yang selama beberapa bulan terakhir dibangun oleh media arus utama Barat tentang Ayatullah Khamenei.

Ia menambahkan bahwa surat kabar Jerman "Bild" mengakui kehadiran jutaan orang untuk memberi penghormatan kepada pemimpin Iran, tetapi media yang sama sebelumnya berulang kali berusaha menggambarkannya sebagai seseorang yang tidak memiliki basis dukungan rakyat. Sosiolog ini menegaskan bahwa kontradiksi semacam itu dalam pemberitaan media Barat sudah jelas, namun sebagian besar media tersebut tidak hanya tidak memberikan penjelasan tentang hal itu, tetapi juga mengabaikan pembunuhan pemimpin sebuah negara dalam serangan udara yang merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

Bergbau selanjutnya membahas struktur media Jerman dan menulis bahwa surat kabar Bild dimiliki oleh kelompok Axel Springer dan karyawan kelompok ini diwajibkan untuk menerima prinsip-prinsip yang salah satu pilarnya adalah dukungan terhadap rezim Zionis. Merujuk pada pernyataan terbaru Matthias Döpfner, Ketua Dewan Direksi Axel Springer, ia menambahkan bahwa ia mengancam karyawan bahwa jika mereka tidak setuju dengan prinsip-prinsip yang dideklarasikan perusahaan, termasuk dukungan terhadap apa yang disebut hak eksistensi Israel, mereka tidak dapat melanjutkan kerja sama mereka.

Sosiolog Jerman ini mencatat bahwa meskipun ada propaganda besar-besaran dari media Barat, reaksi yang beragam telah dipublikasikan di media sosial dan sejumlah pengguna setelah melihat kata-kata dan gambar Imam Khamenei, menyatakan kekaguman atas ketenangan, keteduhan, dan cara bicaranya yang hangat.

Kekaguman seorang pengguna muda Jerman terhadap pribadi Imam Khamenei

Bergbau mengutip seorang pengguna muda Jerman: "Ketika saya mendengar pidato Ayatullah Khamenei, suaranya yang merdu dan cara bicaranya yang tenang menarik perhatian saya. Mungkinkah orang seperti itu sama dengan sosok yang dibangun oleh media?" Ia menambahkan bahwa perbedaan antara pribadi Imam Khamenei yang tenang dan bermartabat dengan perilaku politisi seperti Donald Trump telah terlihat oleh banyak pengguna Barat.

Sosiolog ini melanjutkan catatannya: "Gaya hidup sederhana, pertemuan emosional dengan orang-orang biasa, dan hubungan hangat dengan anggota minoritas nasional dan agama telah lama menimbulkan kesan dalam diri saya bahwa kita berhadapan dengan pemimpin yang tulus dan otentik." Bergbau menambahkan: "Imam Khamenei teguh pada keyakinannya, tetap kokoh dalam kondisi paling sulit, dan setia pada cita-citanya. Pada akhirnya, beliau siap mengorbankan nyawanya untuk keyakinannya serta untuk kemerdekaan dan kedaulatan negaranya."

Di akhir, ia mengkritik kondisi elit politik Barat dan menulis bahwa banyak politisi Eropa telah kehilangan kredibilitas mereka di mata rakyat dan hanya sedikit yang percaya bahwa mereka siap membela kemerdekaan dan kepentingan negara mereka sebagaimana Imam Khamenei membelanya. Ia mengakhiri catatannya dengan pertanyaan ini: "Kanselir Jerman saat ini berdasarkan hasil semua jajak pendapat dari berbagai lembaga, adalah kanselir paling tidak populer dalam sejarah negara itu. Sungguh, siapa yang percaya bahwa ia membela kepentingan Jerman dan berdiri untuk kedaulatan negaranya? Dan jika suatu hari ia meninggal, berapa banyak orang yang akan hadir untuk pemakamannya?"