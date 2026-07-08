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Gharibabadi: Serangan AS ke Selatan Iran adalah Pelanggaran Berat terhadap Nota Kesepahaman Islamabad

8 Juli 2026 - 19:19
News ID: 1837562
Source: ABNA
Gharibabadi: Serangan AS ke Selatan Iran adalah Pelanggaran Berat terhadap Nota Kesepahaman Islamabad

Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Internasional, dengan merujuk pada serangan baru AS terhadap target-target di selatan Iran dan pencabutan pengecualian sanksi penjualan minyak Iran, menyatakan tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap butir 10, 1, dan 2 Nota Kesepahaman Islamabad dan menekankan bahwa Iran akan mengambil langkah-langkah tegas dalam melindungi kepentingan dan keamanan nasionalnya.

Menurut Kantor Berita Internasional Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Internasional, dalam menanggapi serangan AS terhadap target-target di selatan Iran, menulis dalam pesannya di media sosial: "Tindakan AS dalam mencabut pengecualian sanksi penjualan minyak Iran merupakan pelanggaran berat terhadap butir 10, dan operasi militer selanjutnya negara ini terhadap Iran juga merupakan pelanggaran serius terhadap butir 1 dan 2 Nota Kesepahaman Islamabad."

Gharibabadi menambahkan: "AS dalam 3 minggu terakhir juga melalui tindakan rezim Zionis di Lebanon dan pernyataan ancaman terhadap Iran, telah berulang kali melanggar butir 1 dan 2 Nota Kesepahaman tersebut."

Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Internasional menegaskan: "Iran, seraya memberikan peringatan serius tentang konsekuensi pengingkaran janji AS, akan mengambil langkah-langkah tegas dalam melindungi kepentingan dan keamanan nasionalnya."

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