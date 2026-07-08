Velayati: Petualangan Akan Dijawab dengan Segera

Menurut Kantor Berita Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Ali Akbar Velayati, penasihat Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam untuk urusan internasional, dalam menanggapi pernyataan arogan Donald Trump, kepala pemerintahan teroris AS, terhadap Iran, menulis di program X: "Sebelumnya kami telah memperingatkan bahwa 'kawasan ini bukan tempat perjudian politik bagi negara-negara berpandangan pendek', dan kami telah berulang kali membuktikan bahwa petualangan akan dijawab dengan segera."

Ia menekankan: "Tetapi tanggung jawab atas provokasi baru dan pengakuan lisan pembatalan nota kesepahaman oleh politisi begal dan terkenal jahat ala Epstein, yang telah berulang kali dilanggar secara praktis, sekali lagi mendorong kawasan ini menuju api."