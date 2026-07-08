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Acara Peringatan Syahadah Imam Sajjad (as) dan Pemimpin Syahid Revolusi akan Digelar di Brasil

8 Juli 2026 - 19:17
News ID: 1837558
Source: ABNA
Acara Peringatan Syahadah Imam Sajjad (as) dan Pemimpin Syahid Revolusi akan Digelar di Brasil

Pusat Islam Brasil dengan mengeluarkan pengumuman menyatakan bahwa mereka akan mengadakan acara bersamaan dengan hari-hari berkabung syahadah Imam Sajjad (as) dan juga menyusul syahadah Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei, pemimpin almarhum Revolusi Islam Iran, di kota São Paulo.

Menurut Kantor Berita Internasional Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Pusat Islam Brasil dengan mengeluarkan pengumuman menyatakan bahwa mereka akan mengadakan acara untuk memperingati hari-hari berkabung syahadah Imam Sajjad (as) dan juga menyusul syahadah Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei, pemimpin almarhum Revolusi Islam Iran.

Acara ini, yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mengenang Imam Sajjad (as) dan pemimpin syahid Revolusi Islam, akan diadakan pada hari Kamis, 9 Juli 2026, di gedung Pusat Islam Brasil.

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