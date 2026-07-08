Acara Peringatan Syahadah Imam Sajjad (as) dan Pemimpin Syahid Revolusi akan Digelar di Brasil

Menurut Kantor Berita Internasional Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Pusat Islam Brasil dengan mengeluarkan pengumuman menyatakan bahwa mereka akan mengadakan acara untuk memperingati hari-hari berkabung syahadah Imam Sajjad (as) dan juga menyusul syahadah Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei, pemimpin almarhum Revolusi Islam Iran.

Acara ini, yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mengenang Imam Sajjad (as) dan pemimpin syahid Revolusi Islam, akan diadakan pada hari Kamis, 9 Juli 2026, di gedung Pusat Islam Brasil.