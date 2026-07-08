Apresiasi Iran kepada Irak atas Penyelenggaraan Pemakaman Megah Pemimpin Syahid di Najaf dan Karbala

Menurut Kantor Berita Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Mohammad Reza Aref, Wakil Presiden Pertama Iran, mengunggah pesan di akun media sosial X-nya terkait pemakaman jenazah pemimpin syahid Iran di Irak.

Aref menulis: "Prosesi epik jenazah suci Imam Syahid di Najaf dan Karbala adalah simbol cemerlang persaudaraan dan kesamaan budaya serta keyakinan yang mendalam antara dua bangsa Iran dan Irak."

Ia menambahkan: "Dengan sepenuh hati saya berterima kasih kepada para marja' besar, ulama, suku-suku pemberani, kelompok dan organisasi masyarakat, serta pemerintah Irak yang terhormat atas penyambutan megah ini. Ikatan suci ini tidak akan pernah terputus."