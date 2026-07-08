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Apresiasi Iran kepada Irak atas Penyelenggaraan Pemakaman Megah Pemimpin Syahid di Najaf dan Karbala

8 Juli 2026 - 19:18
News ID: 1837561
Source: ABNA
Apresiasi Iran kepada Irak atas Penyelenggaraan Pemakaman Megah Pemimpin Syahid di Najaf dan Karbala

Wakil Presiden Pertama Iran dalam pesannya menulis: "Prosesi epik jenazah suci Imam Syahid di Najaf dan Karbala adalah simbol cemerlang persaudaraan dan kesamaan budaya serta keyakinan yang mendalam antara dua bangsa Iran dan Irak."

Menurut Kantor Berita Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Mohammad Reza Aref, Wakil Presiden Pertama Iran, mengunggah pesan di akun media sosial X-nya terkait pemakaman jenazah pemimpin syahid Iran di Irak.

Aref menulis: "Prosesi epik jenazah suci Imam Syahid di Najaf dan Karbala adalah simbol cemerlang persaudaraan dan kesamaan budaya serta keyakinan yang mendalam antara dua bangsa Iran dan Irak."

Ia menambahkan: "Dengan sepenuh hati saya berterima kasih kepada para marja' besar, ulama, suku-suku pemberani, kelompok dan organisasi masyarakat, serta pemerintah Irak yang terhormat atas penyambutan megah ini. Ikatan suci ini tidak akan pernah terputus."

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