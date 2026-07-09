Persiapan Astan Quds Razavi untuk Prosesi Pemakaman dan Penguburan Pemimpin Syahid

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Astan Quds Razavi, dengan tujuan memberikan pelayanan dan penyambutan yang layak kepada para peziarah yang mengikuti prosesi pemakaman dan penguburan Pemimpin Syahid Revolusi Islam serta para syahid mulia lainnya dari keluarga terhormat beliau, telah merencanakan dan menyiapkan serangkaian layanan khusus.

Berdasarkan hal tersebut, dengan bantuan para khadim-yar Razavi, sebanyak 30 pos pelayanan dan jamuan di jalur-jalur penghubung menuju Masyhad suci, khususnya di kompleks-kompleks peristirahatan Imam Ridha a.s. di tengah perjalanan, telah diaktifkan dan sedang memberikan pelayanan.

Di kota Masyhad dan sekitar Haram Suci Razavi, dengan menggabungkan seluruh kapasitas yang ada di berbagai bagian Astan Quds Razavi serta sinergi jaringan pelayanan yang mencakup para khadim, khadim-yar, dan organisasi-organisasi masyarakat, lebih dari 400 pos pelayanan telah siap menyambut para peziarah peserta prosesi pemakaman Pemimpin Syahid Revolusi Islam.

Dalam bidang akomodasi dan tempat istirahat bagi para peziarah yang terhormat, juga telah disiapkan puluhan ribu kapasitas menginap per malam di pos-pos pelayanan dan kompleks-kompleks yang berafiliasi dengan Astan Quds Razavi, seperti Zair Sara dan Zair Shahr Razavi, lembaga pendidikan jasmani, lembaga pemuda, sekolah-sekolah dan Universitas Imam Ridha a.s., dan lainnya.

Seluruh kapasitas layanan kesehatan Astan Quds Razavi, termasuk Rumah Sakit Super-Spesialis Razavi dan Dar al-Shifa Imam a.s., yang terdiri atas 120 kelompok medis lengkap dengan 2.500 tenaga kesehatan, juga akan melayani para pencinta Imam Syahid.

Para peziarah yang terhormat, untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut, dapat menghubungi Sistem Nasional Layanan Informasi Astan Quds Razavi melalui nomor telepon 138, atau merujuk ke portal terpadu Astan Quds Razavi di alamat www.razavi.ir dan halaman-halaman resmi Astan Quds Razavi di jejaring sosial.