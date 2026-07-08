Kehadiran Jutaan Orang dalam Pemakaman Pemimpin Syahid Membuat AS dan Israel Ketakutan / Kekuatan Rakyat, Komponen yang Tidak Dapat Dipahami Musuh

Menurut Kantor Berita Internasional Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Hazim al-Shimri dalam wawancaranya dengan jaringan Al-Ahd, dengan merujuk pada partisipasi besar-besaran rakyat dalam upacara pemakaman pemimpin syahid Revolusi Islam, menilai kehadiran jutaan ini sebagai salah satu faktor terpenting kekuatan poros perlawanan dan menekankan bahwa pemandangan seperti ini membuat musuh ketakutan.

Ia menyatakan: "Setiap negara memiliki elemen kekuatannya sendiri, dan apa yang terlihat jelas hari ini di Republik Islam Iran, Irak, Lebanon, dan Yaman adalah kekuatan sosial dan dukungan rakyat untuk negara-negara ini dan gerakan perlawanan."

Al-Shimri menambahkan: "Perang penghancur dan operasi militer yang dilancarkan AS dan rezim Zionis terhadap Republik Islam Iran serta Lebanon, tidak mampu mematahkan kehendak rakyat. Banyak yang berharap perang-perang ini akan menyebabkan kekalahan dan keruntuhan front perlawanan, tetapi apa yang terjadi dalam praktiknya justru sebaliknya dari dugaan tersebut."

Kehadiran Jutaan – Ketakutan Musuh dan Pesan Jelas

Dengan merujuk pada upacara pemakaman pemimpin syahid Revolusi Islam di Iran dan Irak, ia menegaskan: "Hari-hari ini dan kehadiran jutaan orang yang terlihat hari ini di Najaf yang Mulia dan Karbala yang Agung, telah membuat musuh ketakutan dan membawa pesan yang sangat jelas bagi mereka."

Profesor Universitas Baghdad ini menekankan: "Perkumpulan besar ini menunjukkan bahwa bangsa-bangsa Arab dan Islam berdiri dalam satu barisan, di samping perlawanan, melawan kesombongan global dan rezim Zionis."

Al-Shimri di akhir menyimpulkan: "Inilah pesan utama yang hingga hari ini belum berhasil dipahami baik oleh Washington maupun rezim Zionis; pesan yang menceritakan tentang kelanjutan kohesi rakyat, keteguhan front perlawanan, dan kegagalan strategi musuh untuk menciptakan perpecahan di antara bangsa-bangsa di kawasan ini."