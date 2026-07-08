Kisah Seorang Warga Turki tentang Upacara Pemakaman Pemimpin Syahid: Persatuan Rakyat Iran Mengejutkan Musuh

Menurut Kantor Berita Internasional Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Turan, seorang warga Turki yang bepergian ke Iran untuk menghadiri upacara pemakaman pemimpin syahid Revolusi, dalam wawancaranya merujuk pada kehadirannya dalam upacara ini, berkata: "Saya Turan dari negara Turki, dan saya datang ke Iran untuk upacara pemimpin tercinta saya."

Dengan merujuk pada persatuan rakyat Iran dalam upacara pemakaman, ia menambahkan: "Rakyat Iran bersatu dan memenangkan perang. Di televisi-televisi dunia, mereka melihat persatuan rakyat Iran dan semua terkejut. Terutama orang asing dan orang Iran yang tinggal di Turki – semuanya kembali dan datang ke Iran untuk menghadiri upacara ini."

Turan dengan merujuk pada sebuah acara televisi di Turki berkata: "Saya melihat di televisi Turki bahwa seorang warga Tabriz yang dijatuhi hukuman penjara dua tahun dan melarikan diri ke luar negeri, berkata: 'Saya kembali ke negara saya.' Mereka berkata: 'Kamu akan ditangkap, mengapa kamu kembali?' Dia menjawab: 'Meskipun saya ditangkap, saya harus pergi dan bersama dengan bangsaku di Iran, berdiri melawan Amerika dan Israel, dan tidak membiarkan bangsa ini sendirian dan Amerika datang menghancurkan negara kita.'"

Solidaritas Rakyat Turki dengan Iran

Warga Turki ini menegaskan: "Perang paksa yang dilancarkan melawan Iran, hati 85 juta warga Turki terbakar dan hati mereka selalu bersama rakyat Iran. Di semua kota di Turki, ribuan orang berdemonstrasi dan meneriakkan 'Matilah Amerika, Matilah Israel, dan kami mendukung saudara-saudara Iran kami.'"

Ia menambahkan: "Orang-orang Iran yang melarikan diri dari Iran, menyewa sebuah studio di Istanbul untuk berkampanye melawan Iran, tetapi para pemuda Turki dan Istanbul berkata kepada mereka: 'Di sini kamu tidak bisa berbicara melawan saudara-saudara Muslim Iran. Ini Turki, kami tidak akan membiarkan kamu berdemonstrasi di sini.' Mereka melarikan diri karena takut akan nyawa mereka, dan gambar pelarian mereka disiarkan di televisi."