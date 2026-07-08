Media Ibrani: Israel Bersiap Menghadapi Konfrontasi Baru dengan Iran

Menurut Kantor Berita Internasional Ahl-ul-Bayt (ABNA) – situs web berbahasa Ibrani "Wala" dalam laporannya dengan merujuk pada perkembangan terakhir di kawasan, melaporkan kesiagaan Israel untuk memasuki kemungkinan pertempuran baru dengan Iran. Berdasarkan laporan ini, keberlanjutan kehadiran pasukan Amerika di kawasan tersebut setidaknya hingga tahun 2027 adalah faktor penting dalam mengubah persamaan militer. Sementara itu, beberapa gerakan diplomatik Iran untuk memasukkan "Hizbullah" dalam kesepakatan gencatan senjata mengalami kebuntuan dan mendorong suasana kawasan menuju eskalasi ketegangan.

Wala menambahkan bahwa Presiden AS Donald Trump, dengan menyatakan bahwa menurutnya berkas kesepakatan dengan Tehran telah ditutup, menilai negosiasi sebagai pemborosan waktu. Sikap ini, bersama dengan meningkatnya ketegangan operasional, menyebabkan aparat keamanan Israel menggambarkan tingkat kesiagaannya berubah "dari nol menjadi seratus". Pejabat militer rezim pendudukan meyakini bahwa dengan kembalinya mesin perang Amerika ke operasi anti-Iran, kemungkinan respons langsung Tehran, termasuk serangan rudal, meningkat lebih dari sebelumnya.

Di sisi lain, sumber keamanan menginformasikan kepada situs "Wala" bahwa pasukan Amerika tidak hanya tidak dikurangi, tetapi tetap ditempatkan dengan struktur yang sama seperti sebelumnya. Menurut laporan ini, Kementerian Pertahanan Israel dengan menjadi mediator dalam kesepakatan logistik antara militer AS dan pemasok lokal, telah menyediakan landasan yang diperlukan untuk kehadiran jangka panjang pasukan ini di Israel hingga tahun 2027.

Wala menambahkan bahwa akhirnya, situasi Lebanon juga menjadi pusat perhatian. Laporan-laporan mengkonfirmasi bahwa tekanan Iran untuk memasukkan Hizbullah dalam kesepakatan gencatan senjata telah menghadapi penolakan tegas dari Israel dan AS.